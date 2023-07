Sabato nero per chi vola: rischio caos negli aeroporti

Il personale di terra sciopera 8 ore, oltre mille voli a rischio

3' DI LETTURA

Dopo i forti disagi di giovedì per lo sciopero dei treni, arriva quello del personale di terra degli aeroporti che incrocia le braccia dalle 10 alle 18. Un sabato nero per chi vola: voli cancellati e voli in ritardo. Sono 250mila i cittadini in partenza dagli aeroporti italiani che rischiano di rimanere oggi, sabato 15 luglio, a terra per lo sciopero nel settore del trasporto aereo, che ha portato finora alla cancellazione di circa mille voli e alla riprogrammazione di numerose partenze.

Codacons: “Gli scioperi: un danno enorme per i cittadini”

Lo dice il Codacons spiegando che gli scioperi “rischiano di arrecare un danno enorme ai cittadini, molti dei quali potrebbero non riuscire a raggiungere le località di villeggiatura. E’ importante che in tale situazione i viaggiatori siano a conoscenza dei propri diritti e ricevano dalle compagnie aeree informazioni tempestive e trasparenti e tutta l’assistenza prevista”.

Lo sciopero

Gli orari dello sciopero riguarderanno i viaggi previsti nelle fasce orarie dalle 10 alle 18, ma saranno inevitabili le ricadute su tutti i voli della giornata, con ritardi e cancellazioni. Dalle 12 alle 16 si fermeranno i piloti della compagnia Malta Air che opera i voli di Ryanair.

I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl hanno confermato lo stop dalle 10 alle 18 per i lavoratori dell’handling aeroportuale (l’insieme dei servizi svolti in aeroporto che forniscono assistenza a terra a terzi, vettori, utenti di aeroporto o in autoproduzione, ndr).

E dalle 10 alle 18 pure i piloti e gli assistenti di volo della compagnia Vueling aderenti alla Filt Cgil saranno in sciopero.

Cancellazione e disagi

Ita Airways, a causa dello sciopero di oggi, “si è vista costretta a cancellare 133 tra voli nazionali e internazionali”, ha informato la compagnia. Allo stesso tempo Ita ha assicurato di aver attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 40%, secondo la compagnia di bandiera, riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero.

Salvini: “Confido nel buon senso di tutti”

Intanto, il Tar ha bocciato il ricorso della Cgil sullo stop dei treni di giovedì e la precettazione decisa dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, intervenuto per dimezzare la durata dello sciopero del trasporto ferroviario. I sindacati Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta hanno denunciato che il loro contratto è scaduto da sei anni, chiedendone quindi l’immediato rinnovo. E su Salvini hanno sottolineato che ha “negato il diritto di sciopero”. Il ministro ha così replicato: “Ricorsi e insulti non mi fanno paura”.

Sullo sciopero negli aeroporti di oggi Salvini ha detto di confidare nel “buon senso di tutti, per ridurre anche spontaneamente la fascia oraria” sostenendo che “questa sarà una stagione straordinaria e non può essere rovinata da scioperi su scioperi perché è interesse sia degli italiani ma soprattutto dei tantissimi turisti che per fortuna stanno arrivando e arriveranno questa estate”.

Lo sciopero di Londra

Annunciati otto giorni di sciopero nello scalo londinese di Gatwick tra fine luglio e inizio agosto. I lavoratori hanno deciso di scioperare per 4 giorni di fila nel weekend a cavallo fra il 28 luglio e il primo agosto, salvo svolte negoziali; e poi di nuovo tra il 4 e l’8 agosto.

“Data la portata dell’azione sindacale, sono inevitabili disagi, ritardi e cancellazioni in tutto l’aeroporto”, si legge in una nota sindacale in cui si precisa che tra le compagnie aeree interessate figurano British Airways, EasyJet e Ryanair.