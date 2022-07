Sala delle Lapidi, il capogruppo di Fratelli d’Italia sarà Scarpinato

La decisione dei meloniani

PALERMO – Anche Fratelli d’Italia rompe gli indugi e nomina il proprio capogruppo a Sala delle Lapidi, convocata per martedì prossimo per l’insediamento ufficiale del nuovo consiglio comunale. A guidare i meloniani sarà anche questa volta Francesco Scarpinato, capogruppo uscente e risultato il più votato della lista Fdi alle ultime elezioni; una scelta unitaria che mette a tacere le voci di dissenso interno alla vigilia delle Regionali e delle Politiche.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia e il prestigioso incarico – dice Scarpinato, che è anche coordinatore cittadino – Nella scorsa consiliatura siamo stati un’opposizione responsabile che ha perseguito anzitutto l’interesse della città e oggi, in maggioranza, siamo pronti a proseguire nell’ottimo lavoro svolto. Fratelli d’Italia è ormai punto di riferimento del centrodestra italiano e ha dimostrato di avere numeri e capacità per amministrare ai più alti livelli. Palermo vive tante emergenze ma il nostro partito, a Roma come in Sicilia, è pronto a lavorare per risolvere i problemi della città e la presenza qualificata in giunta lo dimostra”.