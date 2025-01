Prevista una spesa media di 138 euro

ROMA – Saldi invernali al via, p arte la caccia agli sconti. Oggi le vendite di fine stagione inizieranno in Valle D’Aosta, per poi estendersi da sabato a tutta Italia.

Saranno 16 milioni le famiglie che correranno a fare shopping scontato e ogni persona spenderà circa 138 euro per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro, secondo le stime di Confcommercio.