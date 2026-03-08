Salemi, Lo Iacono: “Nessun ingresso nell’Udc, e resto nella minoranza”

Una nota del partito aveva parlato della sua adesione

SALEMI (TRAPANI) – Nessun ingresso nell’Udc da parte del consigliere comunale di Salemi (Trapani), Giuseppe Lo Iacono. La smentita rispetto ad una nota diffusa dallo scudocrociato arriva dal diretto interessato, che bolla come “falso” il suo passaggio nelle file dei centristi.

“Quella foto è falsa”

“Ho atteso inutilmente che, chi di dovere, facesse chiarezza per cui immagino di doverlo fare da me – afferma -. Non sono tesserato nell’Udc né in nessun altro partito”. Lo Iacono parla poi della foto diffusa assieme al comunicato che lo ritrae accanto al coordinatore regionale Udc Decio Terrana e al coordinatore provinciale del partito a Trapani, Francesco Regina: “Si tratta chiaramente di un fotomontaggio, non sono mai stato fotografato con nessuno di questi signori. Per cui la foto è un falso”.

“Resto nella minoranza”

E infine sul rapporto con l’Amministrazione guidata dal sindaco Vito Scalisi: “Non ho sottoscritto alcun impegno per dare appoggio all’attuale Amministrazione. Essendo una mente pensate deciderò da me a chi dare fiducia e quando farlo, al momento rimango al mio posto nel gruppo misto tra le fila della minoranza”.

