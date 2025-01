Salemi, rubato e incendiato il pulmino per il trasporto dei disabili

Il presidente del Consorzio Siciliano di Riabilitazione: "Gesto ignobile"

SALEMI (TRAPANI) – “Rubare e dare alle fiamme un mezzo utilizzato per il trasporto delle persone con disabilità è un gesto ignobile, che non colpisce soltanto noi con un danno economico, ma rappresenta uno sfregio per i tanti Assistiti che hanno necessità di essere trasportati da casa verso il nostro Centro di riabilitazione di Salemi, per i loro familiari e per l’intera collettività”.

A dirlo è il presidente del Consorzio Siciliano di Riabilitazione, Sergio Lo Trovato, all’indomani del ritrovamento nelle campagne di Mazara del Vallo, del Fiat “Scudo” di proprietà del CSR di Salemi.

Il mezzo, ritrovato completamente bruciato, era stato rubato pochi giorni prima nel parcheggio del Centro di riabilitazione di Salemi, dove viene utilizzato quotidianamente per accompagnare in struttura e riportare a casa gli Assistiti che effettuano le terapie riabilitative.

Il furto, avvenuto la notte tra il 23 e il 24 gennaio, ha riguardato anche i locali interni del Centro di riabilitazione. I ladri avevano forzato l’ingresso e rubato alcune decine di euro, anche dal bar che viene gestito dai ragazzi e dalle ragazze con disabilità del CSR e i cui proventi vanno interamente a loro: un’attività di laboratorio occupazionale che gratifica molto gli Utenti.

“Abbiamo riorganizzato il servizio utilizzando un altro pulmino – ha concluso Lo Trovato – , pur con qualche difficoltà, ma abbiamo così evitato che i nostri assistiti venissero danneggiati da questo evento. Siamo certi che i carabinieri, che hanno raccolto le nostre denunce, faranno tutto il possibile per risalire agli autori di questo reato”.