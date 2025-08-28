 Sallemi: "Odio social contro di me, ora basta: denuncio"
Sallemi: “Odio social contro di me, ora basta: denuncio”

Le pariole del senatore FdI
LA DENUNCIA
di
PALERMO – Il senatore di FdI Salvo Sallemi ha ricevuto sulle proprie pagine social “commenti carichi di odio”. Lo rende noto lo stesso parlamentare postando alcune delle frasi e annunciando che “denuncerà questi episodi”.

“Frasi agghiaccianti”

“Rispetto il dissenso, ma leggo frasi agghiaccianti, scritte con una leggerezza che fa tremare le vene ai polsi – ha affermato Sallemi – questi non sono più ‘commenti’, sono reati. E se sinora ho evitato di denunciare da oggi porterò ogni singola diffamazione e minaccia dinanzi le autorità competenti”.

