Salmo e Articolo 31, le nuove date dei concerti a Catania

Gli artisti si sarebbero dovuti esibire a fine luglio nell'ambito del Wave summer music festival

1' DI LETTURA

CATANIA – Salmo e Articolo 31 live a Catania a settembre: entrambi gli artisti, che avrebbero dovuto partecipare al Wave Summer Music a fine luglio, hanno rinviato i propri concerti. Problemi di salute per il rapper di origine sarda, mentre fanno riferimento alla situazione di crisi siciliana gli Articolo 31.

Salmo: l’incidente

Il rapper di Olbia si è infortunato una mano in un incidente con una porta a vetri, e dunque non potrà suonare il 29 luglio a villa Bellini, come previsto.

Come comunicato dall’organizzazione, la nuova data prevista per il live di Salmo a Catania è il 2 settembre. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

Articolo 31 live a Catania

Anche gli Articolo 31 avrebbero dovuto suonare nell’ambito del Wave summer music festival, il 28 luglio, ma a causa della situazione d’emergenza in Sicilia, come comunicato dall’organizzazione, gli Articolo 31 suoneranno live a Catania l’1 settembre. Anche in questo caso, i biglietti già acquistati rimangono validi.