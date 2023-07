Incidente per Salmo, annullati i concerti in Sicilia FOTO

Il racconto sui social: “Ho rischiato di perdere il braccio“

PALERMO – Era atteso da tanti fan in Sicilia, ma purtroppo Salmo non potrà esibirsi nell’Isola.

Il rapper, all’anagrafe Maurizio Pisciottu, aveva in programma una doppia data: il 28 luglio a Palermo, il giorno successivo a Catania. Ora non potrà più farlo perché – come scrive lui sui sociali – vittima di un incidente con una porta a vetri.

Il rapper e produttore musicale si sarebbe dovuto esibire nel capoluogo siciliano ai Cantieri Culturali alla Zisa, dove la scorsa settimana si è esibito, seppur per qualche minuto, il rapper Geolier con il concerto che è stato sospeso per l’invasione del palco di alcuni spettatori.

“Sto bene – scrive il rapper su Instagram -. Ieri ho rischiano di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per averi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi“.

Il rapper ha pubblicato delle stories Instagram dove ha documentato l’incidente: