Salute mentale, il numero di posti letto in Sicilia è tra i più alti in Italia

Anche i valori sull'assitenza psichiatrica sono elevati

PALERMO – In Sicilia il numero dei posti letto nelle strutture ospedaliere psichiatriche pubbliche e private è tra i più elevati in Italia, con un valore di 12,1 per 100 mila rispetto al dato nazionale nell’ultimo biennio di 9.9 per 100 mila.

I dati

E’ quanto emerge dal terzo rapporto del Gruppo di lavoro su equità e salute nelle regioni dell’Istituto superiore di sanità, focalizzato sui servizi per la salute mentale. Per quanto riguarda il costo per l’assistenza psichiatrica, il report evidenzia che l’Isola, con un valore di 98,5 euro a persona, è l’unica Regione costantemente al di sopra del dato nazionale, che nel 2023 si attesta a 71,9 euro a persona, paragonabile a quello del 2015 di 73,8 euro.

Infine, sui giorni di degenza medi a persona nei reparti di psichiatria delle strutture pubbliche e private, la Sicilia, con un valore di 11,6 giorni/persona, è sotto la media nazionale di 12,7 giorni/persona nel 2015 e 12,4 nel 2023.