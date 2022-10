Salute mentale: incontro Asp etnea e Catania Ssd

'Un calcio alla follia' contro stereotipi e stigmatizzazioni

Catania – Lo sport per abbattere le barriere e superare stigmatizzazioni e stereotipi. E’ questo il messaggio forte lanciato questa mattina da Asp e Catania SSD in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale. L’incontro, dal titolo ‘Un calcio alla follia’, ha avuto luogo nell’aula ‘Bruno Commodari’ del Dipartimento di Salute Mentale, gremita per l’occasione da operatori, utenti e familiari.

All’appuntamento ha preso parte una delegazione del Catania SSD guidata dall’amministratore delegato e vice presidente Vincenzo Grella e dal direttore generale Luca Carra. Con loro il capitano Francesco Lodi e il terzino Francesco Rapisarda. Sono intervenuti il direttore generale Maurizio Lanza; il direttore sanitario Antonino Rapisarda; e il direttore del DSM Carmelo Florio.

“Oltre ad avere effetti benefici sotto il profilo fisico – ha detto Lanza – lo sport contribuisce notevolmente allo sviluppo socio-relazionale. Ma c’e’ un motivo in piu’ che oggi noi sottolineiamo con il Catania SSD: lo sport e’ un veicolo formidabile nella lotta allo stigma verso persone affette da problemi di salute mentale. Diamo, quindi, ‘un calcio alla follia’ e portiamo piu’ consapevolezza fra la popolazione”.

Grella ha evidenziato l’importanza della sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell’integrazione e della socializzazione dei soggetti con fragilita’. “In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale – ha detto – e’ bello e doveroso sottolineare il senso dell’inclusione. Presente all’incontro anche la bandiera del rugby catanese, Orazio Arancio, partner del progetto, che vede appunto la sinergia fra Asp e CUS Catania, nella promozione degli stili di vita salutari.