Salva-ineleggibili, Catanzaro (Pd): “La maggioranza è senza vergogna”

Le parole del capogruppo dei democratici all'Ars

PALERMO – “Senza vergogna. La maggioranza non si è fermata nemmeno davanti ad una manifesta incostituzionalità della norma”. Salva-ineleggibili, il capogruppo del Pd all’Ars Michele Catanzaro attacca la maggioranza.

Salva ineleggibili, l’attacco

“All’ennesimo tentativo – continua il deputato regionale – dopo i due andati a vuoto durante le variazioni di bilancio ed in occasione dell’approvazione della finanziaria, in commissione è stata varata la norma salva ineleggibili che il presidente dellArs ha già, in fretta e furia, inserito all’ordine del giorno dell’aula. Ribadiamo la nostra ferma opposizione ad una legge che in barba a qualunque etica politica tenta di sovvertire le regole adattandole al proprio tornaconto”.