Matteo Salvini assicura: “Nessun problema per il ponte sullo Stretto”

Le parole del ministro delle Infrastrutture e Trasporti

MILANO – “Per quel che riguarda il ponte sullo Stretto non ci sarà nessun problema. Verranno rispettati i territori e le scadenze per un’opera che avrà l’importanza che ebbe l’autostrada del Sole fatta dai nostri genitori nel secondo dopoguerra”. Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini che, durante un evento al Cargo 6 Mind di Milano, è tornato sull’infrastruttura che scotta.

Ponte, l’impegno di Salvini

“Porterà, secondo le stime al ribasso, 20 miliardi di ricchezza aggiunta in più, decine di migliaia di posti di lavoro e restituirà il diritto alla continuità territoriale a milioni di cittadini in Sicilia che oggi non hanno questo diritto”. Il ministro ha aggiunto: “Tutta Italia se ne avvantaggerà. Sono convinto che verrà superato qualsiasi problema a livello locale. La questione del contributo degli enti locali? Ci sarà una marginale collaborazione delle regioni, non più del 15%, una cifra che mi sembra ragionevole. Se per le Olimpiadi di Milano-Cortina Lombardia e Veneto hanno contribuito, non vedo perché Calabria e Sicilia non dovrebbero farlo per un ponte che collega Calabria e Sicilia”.

L’attacco di Paglia

“Il Paese è ostaggio di un tale che rapina le regioni del Sud, pur di giocare col Ponte sullo Stretto e distribuire soldi a pieni mani ai suoi amici”. Lo scrive su Facebook il responsabile economia di Sinistra Italiana Giovanni Paglia. “Quando togli, come ha fatto Salvini – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – 1,6 miliardi di euro al welfare per destinarli alla più inutile delle opere, sei una vergogna nazionale e come lui il governo che lo tollera”.

