 Salvini: "Farò di tutto per avviare i cantieri del Ponte sullo Stretto"
Salvini: “Farò di tutto per avviare i cantieri del Ponte sullo Stretto”

Il vicepremier dal palco di "Atreju"
L'INTERVENTO
di
1 min di lettura

ROMA – “Da tre anni le sinistre dicono di no a qualsiasi opera pubblica, grazie alla vostra vicinanza noi abbiamo 236 miliardi di cantieri aperti da Bolzano a Palermo, il Brennero, la Tav, il Mose e abbiamo l’ambizione di lasciare in questa legislatura per proseguire poi nella prossima” un’opera “che faccia tornare l’Italia grande”.

Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ad Atreju. “Il Paese non può essere unito se tutta l’Italia non è unita: vi do la mia parola che faccio di tutto per avviare questi benedetti cantieri del Ponte sullo stretto di Messina, non ci fermeranno le alghe i pipistrelli e i piccioni”.

