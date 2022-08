Salvini (Lega): “Centrodestra sarà unito sia in Sicilia che in Lombardia”

"Squadra che vince non si cambia", dice il leader del Carroccio.

PALERMO – “Il centrodestra unito e’ un valore aggiunto a livello nazionale, in Sicilia e in Lombardia”: e’ il pensiero del leader della Lega Matteo Salvini interpellato a margine della sua visita di questa mattina all’ospedale Niguarda di Milano. Quanto al candidato della Regione Lombardia Salvini ha ribadito che “squadra che vince non si cambia”.