Salvini: “Siamo sulla strada giusta per il ritorno della pace”

“Come ho detto al presidente del Consiglio se ritenesse che io potrei essere utile ad avvicinare le parti in causa“

PALERMO – “Il fatto che negli ultimi giorni Draghi abbia cambiato toni, abbia parlato con Biden di pace e lo inviti a chiamare Putin e che parli di un’Europa che torni sulla via della pace, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Come ho detto al presidente del Consiglio se ritenesse che io potrei essere utile ad avvicinare le parti in causa, già la settimana prossimo sono pronto a partire per andare ovunque e incontrare chiunque”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ai cronisti durante la pausa forzata del processo Open Arms, in corso a Palermo, per un guasto all’impianto elettrico.