Samonà: “I beni culturali non sono di serie b”

L'intervento dell'assessore al convegno del centro studi Dino Grammatico.

PALERMO – “La politica siciliana si interessi di più del patrimonio culturale dell’Isola, della sua tutela, conservazione e valorizzazione e non dimentichi che il settore della Cultura è una leva economica fondamentale per garantire più stabilità e più lavoro”. Lo ha detto l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, che ha preso parte, a Custonaci, alla decima edizione della “Giornata Tricolore”, promossa come ogni anno dal Centro Studi Dino Grammatico, e alla quale hanno aderito numerose fondazioni e centri culturali del Centrodestra.

“In questa campagna elettorale regionale – ha sottolineato Samonà – tranne qualche rara eccezione, lo spazio che i programmi dei partiti hanno riservato alla Cultura e ai beni culturali appare alquanto marginale e questo non è un bene, perché nei prossimi anni il settore è destinato a fare ulteriormente da traino per lo sviluppo della Sicilia”.