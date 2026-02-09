Palermo, Inzaghi: “Con la Sampdoria bella partita in uno stadio da Serie A”

Il tecnico alla vigilia: "Chiaramente cambierà qualcosa nella formazione"

Si torna subito in campo per il turno infrasettimanale di Serie B e il Palermo riprende il suo cammino dallo stadio “Marassi” di Genova per affrontare la Sampdoria. La presentazione della gara è affidata a Pippo Inzaghi, allenatore dei rosanero intervenuto ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante.

“Sia noi che la Sampdoria siamo in serie positiva. Sarà una bella partita in uno stadio da Serie A, ma siamo consci della nostra forza e delle difficoltà della partita, ma siamo anche convinti di andare a fare una grande gara”.

Alla vigilia del match, il tecnico ha ammesso: “Chiaramente qualcosa cambierò qualcosa, è impossibile pensare che chi ha giocato poche ore fa possano tutti scendere in campo. Ovviamente senza stravolgimenti. Ho una rosa ampia che mi consente di cambiare qualcosa. La Samp si è rafforzata, potrà dire la sua anche in ambito playoff. Sarà una bella partita”.

“Non dobbiamo e non possiamo fermarci, chi insegue non ha tempo per guardare indietro – ha aggiunto l’allenatore rosanero – Voglio un ulteriore passo in avanti rispetto alla trasferta di Bari e alla sfida di sabato scorso con l’Empoli. Questa squadra può fare meglio di quello che sta facendo”, ha concluso l’allenatore.