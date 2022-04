Samuele Bersani in concerto a Catania: “Mai vista la città così sporca”

E poi la battuta: "O non c'è un sindaco, oppure non so...".

IL COMMENTO

CATANIA – “Vengo sempre molto volentieri a Catania, ho pure fatto le vacanze qui. Ma devo dirvelo: non ho mai visto la città così sporca“. Samuele Bersani, ieri sera sul palco del teatro Metropolitan per il tuor del premiatissimo disco Cinema Samuele, si lascia andare a un commento sullo stato del capoluogo etneo. “O non c’è un sindaco, oppure non so…”, continua, tra gli applausi del pubblico che ha riempito la sala per lo spettacolo. Tra il pubblico, seduta nelle prime file, c’era anche la cantantessa Carmen Consoli. Il cantautore romagnolo aveva appena cominciato a presentare la canzone “L’intervista“, tratta dal nuovo album, quando ha iniziato una breve digressione sul mondo del lavoro e sul reddito di cittadinanza. Da qui, e dalla necessità di progetti che coinvolgano i percettori del reddito nella pulizia dei beni pubblici, il commento sull’immondizia vista per le strade di Catania. “Sia chiaro – prosegue l’artista, prima di tornare alla sua esibizione – il problema della spazzatura c’è anche nella mia città. Solo che da noi il sindaco c’è”.

