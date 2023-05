San Berillo, spacciatore vendeva droghe per tutti i gusti: arrestato

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante: il giovane vive a Picanello, dove è stata trovata altra droga

CATANIA. Marijuana, hashish, cocaina e crack: ne aveva per tutti i gusti lo spacciatore ventinovenne arrestato dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante a San Berillo. Tutto sarebbe partito dai controlli antidroga disposti dal comando provinciale.

Il pattugliamento in borghese è stato disposto nel quartiere di San Berillo, dove, attorno alle 19, è apparso in via Di Prima uno scooter Scarabeo Aprilia. Avvicinatosi a un giovane, il guidatore gli ha consegnato qualcosa. A quel punto i carabinieri lo hanno seguito e poi bloccato in via Neve. E la perquisizione ha dato riscontro ai sospetti.

Nel giubbotto aveva 7 dosi di erba e due pietre di hashish (8 grammi di “fumo” in tutto), in due borselli invece 12 dosi di cocaina e 16 di crack. In più aveva 100 euro in banconote da venti.

A casa sua, nel quartiere di Picanello, in un’armadio sono state trovate altre 19 dosi di marijuana e 3 pietre di hashish. La Procura per lui ha disposto gli arresti domiciliari.