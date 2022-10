San Cataldo, assalto in un’agenzia di viaggi: cinque arresti

Dal frigorifero al telefono: si portarono via tutto

I carabinieri di San Cataldo, coadiuvati dai militari dello squadrone dei “Cacciatori di Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato 5 persone.

La Procura della Repubblica di Caltanissetta contesta il reato di rapina aggravata in concorso. Il gip ha deciso il carcere per quattro indagati e i domiciliari per il quinto.

Sarebbero gli autori di una rapina ai danni di un’agenzia di viaggi avvenuta lo scorso 19 agosto 2022. tenendo sotto minaccia la titolare dell’agenzia e le due impiegate si portarono via un ventilatore, un frigorifero, una stampante, una TV, un computer fisso, dodici modellini di varie dimensioni di navi da crociera, tre orologi, un case di PC, un telefono fisso e una stampante, per un valore complessivo di circa 3.000 euro. La refurtiva fu caricata su un furgone, poi la fuga.