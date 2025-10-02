San Francesco, il 4 ottobre torna ad essere festa nazionale

Il via libera del Senato

Dal 2026, anno in cui ricorrerà l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre tornerà ad essere festa nazionale. Il testo ha superato l’ultimo passaggio in commissione Affari costituzionali del Senato, con voto in sede deliberante, ed è ora legge.

La Camera aveva già espresso il suo sì nella seduta del 23 settembre. La proposta, avanzata dal gruppo Noi Moderati, ha registrato un consenso trasversale. A Montecitorio l’approvazione è arrivata con 247 voti favorevoli, 8 astensioni e soltanto 2 voti contrari. La festa era stata abolita nel 1977.

San Francesco festa nazionale, le parole di Giorgia Meloni

“Accolgo con gioia e soddisfazione la notizia dell’approvazione in via definitiva in Senato della proposta di legge parlamentare che reintroduce dopo 50 anni come festa nazionale il 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Francesco Patrono d’Italia”, ha dichiarato la premier Giorgia Meloni in una nota.

“Il Governo ha appoggiato convintamente l’iter della proposta, che ha raccolto e fatto suo l’appello lanciato un anno fa da Davide Rondoni, poeta e presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Poverello d’Assisi”. ha aggiunto la presidente del Consiglio.

Ed ancora: “Il sostegno bipartisan e pressoché unanime alla proposta è un segnale importante dell’unità che si ritrova in politica attorno a una delle figure più rappresentative e distintive dell’identità nazionale”.

“Un Santo amato da tutto il popolo italiano e in cui tutto il popolo italiano si riconosce – ha concluso Meloni – La Festa nazionale sarà l’occasione per celebrare un uomo straordinario e ricordarci, ogni anno, chi siamo e cosa ci unisce nel profondo”.

Nel 2026 il 4 ottobre cadrà di domenica

Con l’introduzione di questa ricorrenza, il calendario nazionale si arricchisce di un nuovo giorno festivo. Al pari delle altre solennità civili e religiose, il 4 ottobre comporterà la sospensione di specifici atti giuridici, l’applicazione delle tutele sul lavoro e le relative maggiorazioni retributive. Nel 2026 San Francesco cadrà di domenica.

San Francesco, simbolo di fraternità e identità collettiva, fu proclamato patrono d’Italia da papa Pio XII insieme a Santa Caterina da Siena nel 1939.

