San Fratello, Mario Fulia candidato sindaco con il sostegno della Dc 

MESSINA – La campagna elettorale che alla fine del prossimo mese di maggio porterà all’elezione del nuovo sindaco di San Fratello e al rinnovo del consiglio comunale entra nel vivo.

Il Dottor Mario Fulia, già sindaco della cittadina nebroidea dal 2013 al 2018, sarà della partita alla guida di un gruppo rinnovato e ambizioso, che potrà contare anche sull’appoggio dello scudo crociato del commissario regionale Totò Cuffaro.

L’operazione attraverso cui è stato raggiunto l’accordo politico tra la lista “San Fratello Civica per Fulia Sindaco” e la Democrazia Cristiana è stata portata a termine grazie al lavoro del coordinatore provinciale della DC Federico Raineri e del professore sanfratellano Salvatore Di Bartolo, e si innesta all’interno di un progetto molto più ampio cui sta lavorando la Democrazia Cristiana in vista delle prossime elezioni amministrative in provincia di Messina.

“Il nome del dottor Mario Fulia viene dall’ascolto della cittadinanza, per lui parlano la sua persona e la sua storia – dichiara Federico Raineri. Sposiamo pienamente il metodo e le posizioni di Fulia, che fonda la sua azione sul dialogo, sul coinvolgimento delle realtà civiche e sul rinnovamento. Siamo certi che arriveremo alla vittoria per il bene di San Fratello e dei sanfratellani – prosegue Raineri.

Ringrazio il Prof. Di Bartolo per l’ottimo lavoro svolto e per aver creato le condizioni per stringere questo connubio. Adesso inizia la partita vera”, conclude il coordinatore provinciale DC.