San Giovanni Galermo, fuga di gas: pompieri in azione

CATANIA – I vigili del fuoco in azione in via Girolamo Gravina, nel quartiere di San Giovanni Galermo, a Catania per una fuga di gas individuata sotto il manto stradale.

Sul posto anche il nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radioattivo). Dopo i primi rilevamenti e localizzata la perdita, sono stati allertati sul posto i tecnici dell’azienda del gas e i tecnici Enel e sono già stati avviati i lavori di scavo per la riparazione.

Sul posto anche la Polizia locale, che ha disposto la chiusura al traffico della strada. “I vigili del fuoco resteranno sul posto per garantire l’assistenza tecnica e la sicurezza durante tutte le fasi dell’intervento”, spiegano dal Comando provinciale di Catania.