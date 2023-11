San Giovanni La Punta, assegnate le deleghe ai nuovi assessori 

Le decisioni del sindaco Antonino Bellia

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Sono state assegnate dal sindaco Antonino Bellia le deleghe ai neo assessori Salvo Cammisa, Simona Fiore, Giovanni Petralia, Giuseppe Spampinato e confermate le deleghe già assegnate ad Antonino Calvagno.

“Con l’assegnazione delle deleghe ai componenti della Giunta possiamo iniziare il lavoro della nuova squadra- dichiara il Sindaco Antonino Bellia- perseguendo gli obiettivi che questa amministrazione si è prefissata. Per ognuno di loro sono state scelte le deleghe più confacenti al percorso professionale e personale nella certezza che ciò possa costituire un elemento fondamentale per apportare nuove idee ed energie per progetti volti al miglioramento della nostra comunità”.

Salvo Cammisa si occuperà di Diritti degli animali e contrasto al randagismo; Cultura e Valorizzazione del Territorio; Servizi Cimiteriali; Politiche energetiche, innovazione tecnologica e smart city.

Simona Fiore ha ricevuto le seguenti deleghe: Pubblica Istruzione; Politiche della Famiglia; Politiche della disabilità; Sport.

Giovanni Petralia ha ricevuto le seguenti deleghe: Infrastrutture e Mobilità; Politiche Giovanili; Pari Opportunità; Associazionismo.

Giuseppe Spampinato, si occuperà di: Contenzioso e Affari Legali; Tributi; Commercio e attività produttive; Legalità e Trasparenza.

Ad Antonino Calvagno si confermano le deleghe assegnate precedentemente: Manutenzione; Pubblica Illuminazione; Verde Parchi e Giardini; Edilizia Sportiva.