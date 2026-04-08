San Giovanni La Punta, Fratelli d’Italia candida Santo Trovato

Cardillo e Sbardella: “Scelta unitaria per rafforzare il centrodestra”

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Fratelli d’Italia ufficializza la candidatura di Santo Trovato alla carica di sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. Una scelta che il partito definisce di “alto profilo” e orientata alla coesione della coalizione.

A esprimere soddisfazione sono il coordinatore provinciale Alberto Cardillo e il commissario regionale Luca Sbardella, che in una nota congiunta sottolineano la volontà di costruire un centrodestra compatto.

“La candidatura di Santo Trovato nasce per offrire alla città una guida autorevole e capace di fare sintesi – dichiarano – L’obiettivo è presentarsi agli elettori con una proposta unitaria, solida e coerente, in grado di garantire stabilità amministrativa, soprattutto dopo la fase di difficoltà legata al dissesto”.

Trovato, incassato il sostegno del partito e segnali positivi anche dagli alleati, ha accolto l’investitura parlando di “grande responsabilità”. “Lavorerò per unire la coalizione e mettere al centro il servizio alla comunità – afferma – I cittadini saranno il mio unico punto di riferimento”.