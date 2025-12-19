San Giovanni La Punta, Mario Brancato scende in campo

L’annuncio della candidatura a sindaco

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Mario Brancato ufficializzerà nel pomeriggio di oggi la propria candidatura alla carica di sindaco per le elezioni amministrative del maggio 2026. L’annuncio formale avverrà nel corso di un incontro pubblico in programma alle ore 17.30 presso Villa Itria, a Viagrande, dove Brancato sarà sostenuto dalla lista civica Gruppo Onda.

L’appuntamento segna l’inizio ufficiale del percorso elettorale e sarà l’occasione per condividere con i cittadini le motivazioni che hanno spinto Brancato a correre per la guida della città. L’incontro è stato strutturato come un primo momento di ascolto e confronto, aperto non solo ai sostenitori del Gruppo Onda ma anche a esponenti del mondo civico e alla cittadinanza interessata a conoscere i punti cardine della proposta politica.

Durante l’evento, il candidato illustrerà i presupposti della sua discesa in campo, puntando l’attenzione sulla necessità di avviare un dialogo diretto con il territorio in vista della tornata elettorale del prossimo anno.