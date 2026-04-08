La proposta di Brancato: “Coalizione unica per affrontare il dissesto”

Il candidato della lista Onda: “Serve responsabilità"

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Il rischio dissesto incombe su San Giovanni La Punta, con il Consiglio comunale chiamato a pronunciarsi a meno di un mese dalle elezioni amministrative. Uno scenario che impone, secondo l’avvocato Mario Brancato, una risposta politica all’altezza della situazione.

La proposta di Mario Brancato

Il candidato sindaco della lista civica Onda propone la costruzione di una coalizione unitaria, capace di superare divisioni e contrapposizioni per garantire una gestione stabile della fase più delicata per l’ente. “È il momento di mettere da parte interessi particolari e lavorare per il bene della comunità – afferma –. Il futuro del paese impone scelte condivise e responsabili”.

“Gestire il dissesto”

Da qui l’appello rivolto anche agli altri candidati alla carica di sindaco, invitati a convergere su un progetto comune di rilancio amministrativo. L’obiettivo, sottolinea Brancato, è affrontare in maniera concreta la crisi finanziaria e avviare un percorso di risanamento.

“Se davvero si vuole mettere al primo posto il futuro di San Giovanni La Punta, è necessario scegliere la strada della convergenza – aggiunge –. La gestione del dissesto non può diventare terreno di scontro, ma deve tradursi in collaborazione istituzionale”.