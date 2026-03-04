San Raffaele Milano e Smart Clinic Roma per prevenzione del tumore colon-retto

ROMA (ITALPRESS) – La prevenzione come primo strumento di difesa. E’ il messaggio lanciato, in occasione del mese europeo della prevenzione del tumore del colon-retto, dall’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e Gruppo San Donato, del quale fa parte anche Smart Clinic Roma Villa Borghese, il primo centro polispecialistico Smart Clinic della Capitale, parte di un network nazionale che punta su prevenzione, accessibilità e qualità delle cure, un modello che consente di intercettare i bisogni di salute sul territorio e, quando necessario, di accompagnare i pazienti verso centri di altissima specializzazione. L’Unità di Chirurgia Colorettale dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, con cui collabora Smart Clinic e diretta dal professor Pierpaolo Sileri, anche Prorettore alla Didattica e ordinario di Chirurgia Generale all’Università Vita-Salute San Raffaele, rappresenta infatti un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale, dove tecnologia, ricerca, formazione e attenzione al paziente si integrano in un approccio multidisciplinare.

“La diagnosi precoce avviene prevalentemente grazie allo screening, che inizia dopo i 50 anni offerto gratuitamente dalle regioni, attraverso il sangue occulto fecale – ha spiegato il professor Sileri – Se il sangue occulto fecale dà esito positivo il percorso prevende la colonscopia, mentre per i pazienti che presentano dei sintomi sospetti è possibile valutare l’esame endoscopico dopo una presa in carico da parte del medico di medicina generale o dello specialista. Un’equipe dedicata alla chirurgia colorettale, inserita stabilmente nella pratica clinica quotidianità della struttura, aumenta la capacità di intercettare segnali anche molto iniziali, spesso sottovalutati dal paziente, consentendo una diagnosi più precoce e un trattamento tempestivo della patologia”.

Il tumore del colon-retto è una delle neoplasie più diffuse nel nostro Paese, con circa 50.000 nuove diagnosi ogni anno. E’ un tumore che oggi fa meno paura rispetto al passato: grazie allo screening, alla diagnosi precoce e a terapie sempre più mirate, la sopravvivenza supera il 65% e la mortalità è in costante calo. Negli ultimi anni, però, si osserva un aumento dei casi anche in persone più giovani, tra i 40 e i 50 anni, rendendo ancora più importante la prevenzione.

“Si tratta di un incremento ancora contenuto, ma ormai significativo, che impone una maggiore attenzione ai possibili segnali della malattia – ha affermato il professor Sileri – anche perchè il tumore del colon-retto è spesso subdolo e può svilupparsi inizialmente in assenza di sintomi, attraverso alterazioni cellulari dell’intestino”.

Per questo, strutture all’avanguardia come l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano rappresentano una risorsa importante nella lotta al tumore del colon-retto. “Sicuramente l’interazione e la multidisciplinarità consentono di promuovere delle cure all’avanguardia – ha concluso Sileri – all’Ospedale San Raffaele è possibile accedere a cure altamente avanzate e protocolli tecnologicamente innovativi”.

Negli ultimi anni, infatti, i progressi tecnologici hanno reso possibile il trattamento del tumore del colon-retto attraverso tecniche di chirurgia mininvasiva, oggi sempre più diffuse nei centri ad alta specializzazione.

“La chirurgia colorettale moderna è prevalentemente mininvasiva – ha spiegato il professor Sileri – e viene eseguita attraverso piccoli accessi addominali o con il supporto della chirurgia robotica, che consente un’elevata precisione dell’intervento. Questo approccio si traduce in un recupero più rapido per il paziente, in una riduzione dell’impatto chirurgico e nella possibilità di avviare precocemente eventuali terapie successive, con benefici sulla salute a 360 gradi”.

