 San Severo, morta in un incidente: marito arrestato per omicidio
San Severo, morta in un incidente stradale: arrestato il marito per omicidio

L'operazione della polizia stradale e della squadra mobile
PROVINCIA DI FOGGIA
di
SAN SEVERO – La Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell’omicidio volontario premeditato della moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il 27 settembre 2024 in quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato un incidente stradale simulato. Il sinistro avvenne lungo la provinciale 13 nelle campagne di San Severo, città di residenza dei coniugi.

L’auto su cui Salcone viaggiava insieme al marito era andata a fuoco e il corpo della donna fu ritrovato carbonizzato. Il 48enne, indagato per l’omicidio già dalle settimane successive all’incidente, da stamattina è in carcere.

