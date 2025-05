San Vito Lo Capo, ritrovato un cadavere mutilato nel mare di Macari

L'ipotesi è che si tratti di un migrante

PALERMO – Una macabra scoperta sulla costa di San Vito Lo Capo, nel Trapanese. I resti di un cadavere, composti da tronco e gambe, sono stati rinvenuti nella zona di Bue Marino, in località Makari.

Le indagini in corso

Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio. L’allarme è scattato grazie ad alcuni cittadini che hanno segnalato alle autorità la presenza in mare dei resti umani. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli uomini della Guardia Costiera.

I resti sono stati trasferiti all’obitorio dell’ospedale di Trapani, dove nei prossimi giorni verranno svolti gli accertamenti medico-legali per l’identificazione. Al momento, non è esclusa l’ipotesi che possa trattarsi di un migrante. La scoperta segue di pochi giorni il ritrovamento di un altro cadavere, in avanzato stato di decomposizione, nelle acque antistanti l’isola di Favignana.

CONTINUA A LEGGERE LIVESICILIA TRAPANI