La città ha ospitato il torneo nei rinnovati campetti che rappresentano la più grande opera di street art su campi da gioco

3' DI LETTURA

SAN VITO LO CAPO (TP) – Successo per il BomGround, la nuova opzione sportiva che propone l’estate 2022 nel Comune di San Vito Lo Capo. Dal 22 al 24 luglio la città sanvitese, nei rinnovati campetti che rappresentano la più grande opera di street art su campi da gioco, ha ospitato un evento di basket outdoor 3×3 che ha visto il coinvolgimento di 312 atleti nei tre giorni di pallacanestro, arte e bellezze turistiche.

Una manifestazione con ben 78 squadre partecipanti, per un totale di 234 partite disputate in una cornice unica, la cui risposta del territorio siciliano è stata di 2800 presenze circa per le 22 ore effettive di gioco nei tre giorni.

Un evento ampiamente sposato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, che ha concesso al torneo il pass “Top”: la più alta qualifica federale nell’isola siciliana. A vincere è stata la formazione “Una palla a testa”, formata da Giorgio Lamia, Vincenzo Guaiana, Davide Fontana e Lorenzo Genovese, quest’ultimo premiato come mvp del torneo. La squadra vincitrice ha guadagnato punti ranking Fiba importanti per raggiungere la qualificazione alla Estathé 3×3 Italia Finals (prevista dal 5 al 7 agosto), l’evento conclusivo che assegnerà lo Scudetto 3×3 Open.

Il torneo di San Vito Lo Capo, organizzato da BomGround, in collaborazione con il Comune, ha visto il coinvolgimento anche del settore giovanile. Il comitato regionale della Sicilia della Fip, grazie all’ampio lavoro del responsabile regionale Dario Dragna, infatti, ha svolto le finali siciliane 3x3per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18, vinte rispettivamente da Virtus Pallacanestro Mazara, Pcr Messina e Omega Misterbianco. Grazie alla collaborazione con LB3 e con 33BK, inoltre, BomGround ha organizzato anche un torneo riservato ai giovani del territorio trapanese, che ha visto la vittoria di 30 Sfumature di basket, guidata da Dario Lentini, miglior giocatore del torneo. La giovane formazione ha conquistato l’accesso alle finali LB3 di Roseto degli Abruzzi, che si terranno dal 9 all’11 settembre

Testimonial dell’evento sono stati l’argento olimpico Giacomo Galanda e la campionessa del mondo Angela Adamoli. Due punti di riferimento importanti per la pallacanestro italiana e che puntano molto nello sviluppo dello streetball.

“Sono stati tre giorni di grande spettacolo – ha dichiarato il presidente di BomGround Federico Tarantino – grazie allo sport che tanto amiamo. Ringraziamo il Comune di San Vito Lo Capo, la Federazione Italiana Pallacanestro ed anche il Comitato Siciliano della Fip. Tre giorni di basket, ma anche arte e soprattutto un grande connubio tra privato e pubblico. Questa è la dimostrazione che gli eventi sportivi in Sicilia occidentale ed anche di basket si possono fare. San Vito Lo Capo deve essere un punto di partenza per noi e certamente faremo di tutto per confermare questo nostro impegno in questa città, dalla quale abbiamo ricevuto grande ospitalità, in una location unica e speriamo di poter ampliare il nostro progetto di 3×3 in Sicilia”.

Queste, invece, le dichiarazioni dell’assessore allo sport del Comune di San Vito Lo Capo Nino Ciulla: “Finalmente abbiamo un grande torneo di basket. Da appassionato e ovviamente da assessore allo sport, questo non poteva che essere il raggiungimento di un obiettivo, che, insieme a tutta l’Amministrazione avevamo scelto di perseguire, proprio perché l’area in cui in questo fine settimana abbiamo ospitato oltre 300 atleti merita sicuramente attività e atleti di questo livello. Il mio grazie va ai ragazzi di Trapani del BomGround e al nostro capitano Gek Galanda, che è stato qui con noi, proprio per dare un segnale di movimento che vuole essere assolutamente essere presente anche durante l’estate, anche a San Vito Lo Capo, che deve ospitare e programmare per i prossimi anni la presenza di una sana aggregazione di altissimo livello come questa”.