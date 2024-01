Sanatoria edilizia all’Ars, lo sfogo del sindaco antiabusivismo: “Spudorati”

Parla Monteleone, primo cittadino di Carini

CARINI (PALERMO) – “L’assenza di pudore e di sensibilità, l’arroganza di questa maggioranza di destra, che pensa di poter fare quello che vuole licenziando in commissione Ars la legge urbanistica con la quale si sanano gli abusi edilizi commessi sulle coste prima dell’86, contribuiscono a perpetrare un crimine contro la giustizia, contro le nostre coste, contro la Sicilia. Ma noi non molliamo”. Così in un post il sindaco di Carini (Palermo), Giovì Monteleone, che si scaglia contro il ddl che attende l’esame di Sala d’Ercole.

Le demolizioni a Carini

Monteleone da sempre è impegnato contro gli abusivismi edilizi sulla costa di Carini. Solo nel 2023 sono stati 168 i provvedimenti restrittivi emessi dall’amministrazione di Carini, tra ordinanze di demolizione, di inottemperanza alla demolizione, di acquisizione al patrimonio comunale e di sgombero. In tutto 1.280 dal 2015, quando ha avuto inizio la sindacatura Monteleone.