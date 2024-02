Sanità a Siracusa: mancano i medici, al via un avviso straordinario

Tutti i posti in ballo

PALERMO – Tempi azzerati, con l’accoglimento delle istanze in ordine di arrivo, per l’assunzione immediata a tempo determinato all’Asp di Siracusa di medici di tutte le discipline specialistiche. Il nuovo commissario straordinario dell’azienda Alessandro Caltagirone ha disposto la pubblicazione in via straordinaria di un avviso aperto.

E’ consultabile nella sezione ‘Bandi di concorso’ su www.asp.sr.it, per invitare a partecipare tutti i medici disponibili ed in possesso dei requisiti in modo da affrontare la carenza di personale medico.

I medici in pensione

Un secondo avviso aperto è destinato al conferimento di incarichi libero professionali in tutte le aree specialistiche anche per medici in pensione. Un terzo avviso straordinario aperto è dedicato al conferimento di incarichi libero professionali a personale medico da destinare ai servizi di emergenza-urgenza degli ospedali in possesso di specializzazione in medicina e chirurgia di accettazione e urgenza.

O, in alternativa, diploma di specializzazione in discipline equipollenti o affini alla medicina interna o chirurgia generale, o che abbiano esperienza di almeno tre mesi nell’ambito della continuità assistenziale, o in possesso di attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di medico dell’emergenza sanitaria territoriale.

I tempi d’attesa

“Utilizzeremo tutte le possibilità che abbiamo a disposizione – dice Caltagirone – per risolvere l’attuale carenza di medici specialisti non soltanto nei pronto soccorso degli ospedali ma anche in tutte le aree ospedaliere e territoriali dell’azienda e mi appello a tutti i medici che possono partecipare a mettere a disposizione il proprio impegno e la propria professionalità aderendo e presentando le istanze. I cittadini hanno diritto di ricevere risposte adeguate ai bisogni di salute, con celerità e senza lunghi tempi di attesa”.

Le domande

Le domande di partecipazione vanno presentate in carta semplice indirizzate al Commissario straordinario dell’Asp di Siracusa e trasmesse esclusivamente a mezzo Pec personale all’indirizzo concorsi@pec.asp.sr.it. “Nella prima settimana – dice una nota dell’Asp – si terrà conto dell’ordine cronologico di ricevimento delle domande, mentre le istanze pervenute dalla seconda settimana saranno valutate singolarmente secondo quanto disposto dalla normativa e dal regolamento aziendale”.