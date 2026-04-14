Pubblicato l'avviso rivolto ai dirigenti di terza fascia e agli esterni, una pista porta a Trapani

PALERMO – Scatta la fase 2 nella corsa al dipartimento Pianificazione strategica della Regione Siciliana. La gara è entrata nel vivo con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’avviso relativo all’incarico da parte del dipartimento della Funzione pubblica, e circola già un nome: quello dall’attuale commissaria straordinaria dell’Asp di Trapani Sabrina Pulvirenti, che piacerebbe a Fratelli d’Italia.

Quanto vale l’incarico alla Pianificazione strategica

C’è tempo fino alle 23:59 di venerdì 17 aprile. Dopo l’interpello interno rivolto ai dirigenti di prima e seconda fascia della Regione, scaduto il 31 marzo, si è passati al secondo step: l’avviso rivolto a tutti i dirigenti di terza fascia e agli esterni. In palio un incarico da circa 185mila euro lordi all’anno.

Pianificazione strategica, i 3 requisiti stringenti

Confermati i requisiti stringenti già inseriti in una direttiva a firma dell’assessora alla Salute, Daniela Faraoni, svelata a suo tempo da LiveSicilia. Il nuovo supermanager della Pianificazione strategica dovrà dimostrare di avere soprattutto tre caratteristiche: una esperienza “decennale” manageriale o di direzione; una esperienza “decennale” nella gestione amministrativa-contabile di enti o strutture di media e grande dimensione del settore pubblico sanitario”; la “conoscenza ed esperienza nell’attuazione dei processi di innovazione organizzativa del sistema sanitario”.

Paletti abbastanza stringenti, che potrebbero, di fatto, escludere alcuni aspiranti all’incarico sia all’interno dell’amministrazione regionale che fra gli esterni. L’incarico, al momento ricoperto ad interim dall’avvocato Generale della Regione Giovanni Bologna, avrà durata biennale

Il curriculum di Sabrina Pulvirenti

Pulvirenti, laureata in Medicina e chirurgia all’Università La Sapienza di Roma, un anno fa prese il posto di Ferdinando Croce a seguito delle vicende relative ai ritardi negli esami istologici in provincia di Trapani. Un addio, quello di Croce, mai pienamente digerito da FdI, che ne ha sempre difeso l’operato. Pulvirenti, già dirigente medico al Policlinico Umberto I di Roma, è stata dg dell’Azienda sanitaria locale di Matera e commissaria straordinaria dell’Irccs Oncologico Crob Basilicata.

In passato la manager è stata anche in comando al ministero della Salute, presso il dipartimento Qualità. Sul suo curriculum anche l’incarico di commissaria all’Asl di Frosinone e di direttrice sanitaria dell’Istituto di previdenza e assistenza del Comune di Roma.

La commissaria dell’Asp di Trapani Sabrina Pulvirenti

Il pressing di FdI sulla sanità siciliana

Pulvirenti potrebbe quindi prendere il posto che fu di Salvatore Iacolino, oggi è sotto inchiesta per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. La Pianificazione strategica è forse la poltrona più ambita nel quadro della burocrazia regionale, paragonabile quasi ad un assessorato. Fratelli d’Italia da tempo è in pressing per potere dire la propria in un settore, quello sanitario, che ritiene abbia bisogno di una sterzata.

Sullo sfondo il rimpasto di Giunta

Resta da capire se i meloniani tenteranno di piazzare un proprio nome anche alla guida dell’assessorato di piazza Ottavio Ziino. Il tutto anche alla luce dell’esito dell’udienza preliminare dell’assessora al Turismo Elvira Amata. L’esponente FdI sarà col fiato sospeso fino al 20 aprile, poi arriverà il pronunciamento del gup di Palermo.

In caso di rinvio a giudizio appare scontato l’addio di Amata alla Giunta e, di contro, Fratelli d’Italia potrebbe mettere sul piatto una delega pesante come quella del Turismo per ottenere la Sanità piazzando così il doppio colpo inseguito da mesi. In rialzo, a questo proposito, le quotazioni dell’attuale capogruppo dei meloniani all’Ars Giorgio Assenza.