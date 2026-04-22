Sanità, la cardiochirurgia pediatrica del Civico di Palermo diventa reparto

Conclusa la collaborazione tra Civico di Palermo e Policlinico San Donato

PALERMO – La Regione Siciliana e il gruppo San Donato informano congiuntamente che entro il termine previsto dal contratto, il 28 febbraio scorso, non è stata esercitata l’opzione di rinnovo della collaborazione tra Irccs Policlinico San Donato e Arnas Civico Di Cristina Benfratelli, concludendo così la collaborazione tra i due ospedali. Pertanto, la Cardiochirurgia pediatrica del Civico si appresta ad assumere la conduzione del reparto, continuando a garantire la piena operatività assistenziale.

“Reciproca soddisfazione per i risultati raggiunti”

L’accordo, della durata di tre anni, come previsto dalla gara di appalto, ha rappresentato un’importante esperienza di cooperazione istituzionale e sanitaria, consentendo l’erogazione di cure di altissima qualità nell’ambito della cardiologia interventistica e della cardiochirurgia pediatrica, dice la Regione siciliana.

La Regione Siciliana e il Gruppo San Donato esprimono “reciproca soddisfazione per i risultati raggiunti e per il lavoro svolto congiuntamente dalle équipe coinvolte, che hanno operato con professionalità, dedizione e spirito di collaborazione”.

Oltre 400 ricoveri nel triennio

Nel corso del triennio sono stati effettuati complessivamente 496 ricoveri, garantendo standard clinici elevati e un significativo contributo al rafforzamento dell’offerta sanitaria regionale in un settore altamente specialistico. L’équipe dell’Irccs Policlinico San Donato resta a disposizione dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli sino al termine del contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno, e in ogni caso per supportare le operazioni di conclusione delle prestazioni cliniche in corso, al fine di assicurare un ordinato e completo passaggio di consegne, nel pieno interesse dei pazienti e della continuità assistenziale.