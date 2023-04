Sanità, Catanzaro: “Schifani dica qual è sua idea di sistema”

Il commento del capogruppo del Pd all'Ars dopo il caso Collesano

“Il presidente Schifani ci dica qual è la sua idea di sanità e se ha intenzione di restituire ai siciliani una sanità efficiente e più vicina ai reali bisogni dei cittadini, più razionale nella spesa delle risorse e più attenta alla qualità delle cure e al decoro delle strutture o se invece dobbiamo rassegnarci ai reparti di degenza che chiudono in decine di ospedali dell’isola, ad interminabili liste d’attesa per esami diagnostici o ancora peggio a strutture organizzative inadeguate o totalmente assenti nei casi di emergenza”.

Lo dice il capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro, commentando la tragica notizia di un paziente di Collesano morto per l’assenza di un’ambulanza medicalizzata.

“Forse il presidente non ricorda che la Sicilia nel nuovo sistema di monitoraggio del Ministero della Salute ha ottenuto un punteggio insufficiente nei livelli essenziali di assistenza. A sei mesi dall’inizio della legislatura il sistemo sanitario regionale continua fare acqua da tutte le parti ed a farne le spese sono i cittadini, a cui è negato il diritto alla salute costituzionalmente riconosciuto, ed il personale sanitario costretto a lavorare in condizioni precarie – aggiunge – Il presidente si attivi immediatamente anche per ripensare in maniera efficiente il sistema di primo soccorso, anche con presidi nelle zone interne e difficilmente raggiungibili a causa della nostra fatiscente rete viaria interna, perché quanto successo a Collesano non avvenga più”.