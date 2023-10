Sanità, Davide Faraone (Iv) annuncia il tour “Ospedale per ospedale”

"Verificheremo la situazione corsia per corsia"

1' DI LETTURA

PALERMO – Sanità siciliana: Davide Faraone, parlamentare di Italia dei Valori, annuncia un tour di tutti gli ospedali siciliani “per verificare la situazione, corsia per corsia”.

Sanità, la nota di Davide Faraone

Faraone scrive sul profilo di Italia dei Valori Sicilia: “Mentre la politica litiga sulle nomine dei manager della sanità siciliana – si legge – basterebbe semplicemente scegliere i migliori, che spesso sono quelli senza sponsor, quelli che vorrebbero far valere semplicemente il proprio curriculum, gli ospedali chiudono i loro reparti per mancanza di personale medico”.

Faraone denuncia “questa follia politica della spartizione delle nomine per avere il manager di diretto riferimento” e annuncia un tour in tutti gli ospedali della Sicilia “per verificare la situazione, corsia per corsia. La campagna si chiama “Ospedale per ospedale”.

“La situazione – aggiunge Faraone – è drammatica in tutte le province della Sicilia, raccogliamo continue testimonianze di medici, infermieri e pazienti, solo per fare due esempi: ad agosto all’ospedale di Caltagirone è stata temporaneamente sospesa l’attività di Stroke Unit della Neurologia per la gravissima carenza di personale medico; Palermo a Villa Sofia chiude ortopedia per lo stesso motivo, creando così l’effetto imbuto in altre strutture, i pazienti come le carte: smistati in altri ospedali pure fuori la provincia di residenza”.