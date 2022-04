Sanità Giornata su Sindrome apnea ostruttiva sonno a Palermo

Il 26 aprile esami gratuiti reparto Pneumologia Clinica Candela

Palermo – Per un giorno esami gratuiti per le donne che soffrono di quelle insidiose interruzioni del sonno note come sindrome dell’apnea ostruttiva nel sonno (o, come dicono i medici in sigla, Osas). Anche a Palermo una giornata dedicata, martedì 26 aprile, alla diagnosi precoce di questo insidioso disturbo ancora sottovalutato nel genere femminile. E’ l’iniziativa del reparto di Pneumologia della clinica Candela di Palermo guidato dalla dottoressa Amelia Interrante che, in collaborazione con la Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), offrirà esami gratuiti in occasione della Giornata nazionale della salute della donna.

L’Osas consiste in una ostruzione completa o parziale delle prime vie aeree durante il sonno. Fattori di rischio sono rappresentati da età, abitudine al fumo e obesità. E’ spesso considerata una patologia prevalentemente maschile, tuttavia recenti ricerche suggeriscono che il sesso possa influire sui sintomi per via delle differenze ormonali, morfologiche e di distribuzione del grasso corporeo fra uomini e donne.

I primi infatti manifestano prevalentemente sonnolenza, russamento e apnea. Le donne, invece, riportano affaticamento diurno, perdita di energia, insonnia, disturbi dell’umore e cefalea mattutina. Proprio per questo la sindrome e’ sotto diagnosticata nelle donne, che sono spesso valutate e trattate secondo criteri maschili ma che – a differenza degli uomini – riportano una più elevata frequenza di compromissione dell’attivita’ lavorativa, performance, assenze per malattia e divorzi rispetto a donne non affette da Osas della stessa eta’ e livello di grasso viscerale.

Alla clinica Candela potranno accedere tutte le donne con sospetta diagnosi di Osas e usufruire di consulenze e visite gratuite prenotando attraverso il Cup della struttura al numero 348 6974009, anche tramite whatsapp.