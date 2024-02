Sanità, il sindaco di Pozzallo: “La Tac è rotta, odissea per i pazienti”

Le parole del primo cittadino Roberto Ammatuna

PALERMO – “Sanità, ancora disservizi nei pronto soccorso di Modica e Vittoria. Da qualche giorno la Tac dell’importante servizio di emergenza-urgenza di Modica non è funzionante. Inutile sottolineare i disagi dei pazienti che, per eseguire tale esame, devono essere trasportati all’ospedale di Scicli oppure al Giovanni Paolo II di Ragusa”. Lo dice il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

Sanità, la denuncia

“Senza fare allarmismo, non si può sottacere ancora una volta – aggiunge – il grave stato di disagio che debbono sopportare i pazienti, anche in condizioni critiche, costretti a subire, non solo il trauma della patologia di cui sono affetti, ma anche il disagio e lo stress di viaggi tra un nosocomio e l’altro. Anche nell’ospedale di Vittoria nei giorni scorsi la Tac era guasta ed è stata ripristinata soltanto oggi, per cui anche in quel nosocomio i pazienti, per eseguire l’importante esame, sono stati costretti ad essere trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Un altro tassello di grave inefficienza in un settore, l’emergenza- urgenza, fondamentale per garantire la salute e la vita dei pazienti”.