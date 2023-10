Sanità, la Cisl: “Il rinvio delle nomine dei manager ci preoccupa”

Il sindacato: "I cittadini non paghino le lentezze della politica"

PALERMO – “L’ulteriore rinvio della nomina dei manager della sanità è preoccupante perché proroga le attese di una gestione ordinaria e stabile del sistema sanitario. Si arrivi presto all’individuazione di manager che rispondano ai criteri di competenza e professionalità. La politica ricordi che c’è di mezzo la gestione della salute dei cittadini, con la sua lentezza di decisione non sia all’origine di disservizi ai danni dei cittadini”. A dichiararlo sono Sebastiano Cappuccio e Paolo Montera, rispettivamente segretario generale della Cisl Sicilia e segretario generale della Cisl Fp Sicilia commentando la notizia di una possibile ulteriore proroga dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere siciliane. “Le aziende sanitarie – continuano i sindacalisti – sono commissariate già da oltre un anno e così si rischia che il regime commissariale diventi alternativo al regime ordinario con tutte le conseguenze del caso in termini di funzionamento delle strutture”.

La Finanziaria

Intanto, sempre sul fronte sanità in vista della manovra, il segretario della Cisl Fp Sicilia Paolo Montera ha inviato una nota al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e all’assessore alla Salute Giovanna Volo per chiedere che il governo regionale come previsto dal Decreto legge “Anticipi” varato da Palazzo Chigi, stanzi, le risorse per l’erogazione al personale sanitario dell’anticipazione degli aumenti contrattuali che saranno poi integrati in sede di contrattazione nazionale. “Si tratta – spiega – di un’erogazione una tantum a sostegno del potere d’acquisto dei dipendenti pubblici. Sarebbe un’occasione sprecata e un pessimo segnale per i lavoratori che hanno sostenuto sacrifici enormi, anche in termini personali, mettendo spesso a rischio la propria salute psicofisica per assicurare la tenuta del sistema sanitario italiano”.