Sanità, via ai lavori per la nuova Casa di Comunità di Misterbianco

Il progetto da più di 3 milioni di euro

CATANIA – L’Asp di Catania ha consegnato a Misterbianco i lavori per la realizzazione, in via Galileo Galilei, della Casa di Comunità. L’importo dei lavori è di 3.275.751 euro, di cui 1.486.733 finanziati nell’ambito della Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 1.789.018 euro a carico del bilancio aziendale.

I lavori a Misterbianco

Gli interventi saranno ultimati entro il mese di dicembre 2025. Presenti alla consegna dei lavori il sindaco Marco Corsaro; il direttore dellUoc Tecnico Francesco Alparone; il Rup Enzo Sgrò, la direzione dei lavori e i rappresentanti dell’impresa aggiudicataria.

Le case di comunità

Nella provincia etnea l’Asp di Catania è impegnata nella realizzazione di 29 Case di Comunità. “Le Case di Comunità – sottolinea l’Asp 3 – sono il fulcro della nuova rete territoriale, il presidio nel quale i cittadini potranno trovare assistenza 24 ore su 24, ogni giorno della settimana”.

L’offerta, dice ancora l’Asp 3, sarà costituita da “medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni, infermieri di famiglia e comunità, altri professionisti sanitari, supportati da adeguata strumentazione tecnologica e diagnostica di base: ecografo, elettrocardiografo, spirometro”.

“Le Case di Comunità – conclude l’Asp 3 – sono distinte in hub e spoke, alla luce delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio, al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne e rurali”.

Nel catanese sono iniziati da poche settimane anche i lavori per la Casa di comunità di Paternò.