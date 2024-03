Sanità, Mannino: “Quelle nomine sono attaccabili, è una farsa”

L'attacco del segretario della Cgil

PALERMO – “L’ultimo capitolo della vicenda della nomina dei manager della sanità sta trasformando in farsa quella che sarebbe una tragedia. È evidente, ed era scontato, che sui nomi ci sono problemi e il governo rinvia la formalizzazione guarda caso a quando, a dopo le Europee, confermando che su un tema cruciale che incrocia il diritto fondamentale alla salute, si continuano a giocare solo partite di natura politica e di spartizione di poltrone”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, a margine dell’assemblea generale del sindacato, commentando gli eventi di ieri in commissione affari istituzionali e ciò che ne è seguito.

Mannino: “Nomine attaccabili”

“Ci sono voluti 18 mesi per il governo – aggiunge Mannino – per partorire nomine attaccabili per conflitti di interesse e procedure dunque non cristalline. Ora un nuovo stop, mentre la Sicilia attende il riassetto della sanità, con un piano regionale sanitario adeguato, che ridisegni la rete ospedaliera, rafforzi la medicina territoriale, dia il giusto valore al lavoro del personale sanitario oggi sottodimensionato”. Per Mannino “tutto questo è inaccettabile. Domani – sottolinea – parte la nostra campagna di mobilitazione per il diritto alla salute con presidi nelle principali città della Sicilia. Assieme alla Uil il 20 aprile sarà poi mobilitazione nazionale e poi di nuovo in piazza in Sicilia finchè la situazione non cambierà, finchè i bisogni e gli interessi dei siciliani non torneranno al centro dell’azione politica”.