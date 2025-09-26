Sanità, Pianificazione strategica: interni ed esterni per il vertice

La selezione per uno dei posti più ambiti dell'alta burocrazia regionale

PALERMO – Le qualifiche si sono concluse, resta il clou: la gara che stabilirà il vincitore del ‘Gran Premio’ per l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica.

Il dipartimento Pianificazione strategica

In ballo una delle poltrone più ambite dell’alta burocrazia regionale, guidata al momento dal dirigente esterno Salvatore Iacolino. Il contratto dell’attuale dg scadrà l’8 ottobre e ora l’avviso per il conferimento del nuovo incarico entra nella fase calda. Si tratta di un posto che, che tra parte fissa e variabile, garantisce uno stipendio di circa 165mila euro lordi all’anno e che in passato, come per altri dipartimenti affidati ad esterni, ha catalizzato l’attenzione della Corte dei conti.

Gli aspiranti alla carica di dg

Sarebbero sei gli aspiranti al ruolo di dg considerati idonei tra tutti coloro i quali hanno presentato domanda per guidare gli uffici all’interno dell’assessorato alla Sanità. Tre sarebbero dirigenti interni alla Regione, altrettanti esterni. Tra questi ultimi ci sarebbe anche lo stesso Iacolino, che avrebbe avanzato la propria candidatura per rimanere alla guida del dipartimento dopo la proroga tecnica di cinque mesi ricevuta in primavera dalla giunta regionale.

L’assessorato regionale alla Salute

La commissione esaminatrice

La prima scrematura è arrivata d opera di una commissione composta dalla dirigente Generale del dipartimento Funzione Pubblica, Salvatrice Rizzo, dalla segretaria Generale ad interim della Regione, Margherita Rizza, e dal Ragioniere generale Ignazio Tozzo. Il nome del nuovo dirigente del dipartimento Pianificazione strategica verrà fuori da questa griglia di partenza composta da sei nomi, che si contenderanno la vittoria finale in base ad una ulteriore analisi dei curriculum inviati.