Sanremo 2026, svelati i nomi dei 30 cantanti in gara: l’annuncio al Tg1

L'elenco completo dei Big scelti dal direttore artistico Carlo Conti

Carlo Conti ha scelto l’edizione delle 13.30 del Tg1 di domenica 30 novembre per annunciare i nomi dei 30 cantanti in gara nella categoria Big al 76esimo Festival di Sanremo. La kermesse canora più famosa d’Italia andrà in onda su Rai 1 da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, subito dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Sanremo 2026, i nomi dei cantanti scelti da Conti

Ecco l’elenco completo dei protagonisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo, selezionati dal direttore artistico Carlo Conti: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA e Aka 7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo.

“Spero di avere scelto canzoni che resteranno nel tempo”

“Anche quest’anno saranno 30, mentre 270 non sono rientrati in questa lista – ha dichiarato Carlo Conti negli studi del Tg1 – C’è tantissima varietà, un grandissimo fermento musicale, a dimostrazione di come la musica italiana sia in continua evoluzione con tanti sapori diversi, tantissimi esordi e qualche conferma”.

“Come sarà il mio quinto Sanremo? Spero fortunato come quello dello scorso anno – ha aggiunto – Spero di avere scelto canzoni che resteranno nel tempo e riempiranno le classifiche e di avere ampliato il più possibile il ventaglio dei gusti musicali per accontentare un po’ tutti i telespettatori che amano Sanremo e che lo vivono come una partita della Nazionale”.

Sanremo, cosa accadrà nel 2027?

Carlo Conti, già direttore artistico del Festival di Sanremo dal 2015 al 2017, tornato al timone della kermesse nel biennio 2025-2026, ha lasciato intendere che nel 2027 si cambierà registro.

“Ancora per due anni resto in Rai – ha dichiarato a marzo di quest’anno in un’intervista al quotidiano “La Repubblica” – Direttore artistico ancora nel 2026 poi chissà che succederà nel 2027”.

Riguardo a Stefano De Martino, indicato come suo papabile successore, ha detto: “La sua figura colma dei vuoti generazionali. Cresce, ascolta i consigli degli autori e ha una sua personalità. Più belloccio che piacione. È tante cose, ma è bravo. Fa benissimo quello che fa: largo ai giovani”.

L’annuncio rinviato per la morte di Ornella Vanoni

Carlo Conti avrebbe dovuto annunciare i nomi dei cantanti di Sanremo 2026 domenica scorsa ma ha rimandato l’evento di una settimana in segno di rispetto per la morte di Ornella Vanoni, scomparsa venerdì 21 novembre all’età di 91 anni.