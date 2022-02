Sanremo, il caso Achille Lauro e l’attacco del Cardinale

Il Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura Gianfranco Ravasi stigmatizza su Twitter il gesto del cantante

CITTA DEL VATICANO – “II Battesimo è il più bello e magnifico dei doni di Dio. Lo chiamiamo dono, grazia, unzione, illuminazione, veste d’immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo, e tutto ciò che vi è di più prezioso”. Lo dice il cardinale Gianfranco Ravasi questa mattina in una serie di tweet. Non cita esplicitamente il gesto di Achille Lauro, che ieri sera sul palco dell’Ariston di Sanremo al termine della sua esibizione ha simulato il rito del battesimo cospargendosi il capo con dell’acqua. Il Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura ieri sera ha visto, come fa ogni anno, la rassegna canora sulla Rai.