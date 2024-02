Sanremo, novità nel regolamento: ecco cosa cambia per l’edizione del 2024

Una delle novità più rilevanti riguarda il televoto

Manca poco alla 74°edizione del Festival di Sanremo, che partirà domani, martedì 6 febbraio. Il regolamento per questa nuova edizione ha subito dei cambiamenti, uno su tutti il numero dei cantanti che è aumentato toccando quota trenta, ma non finisce qui.

Le novità

Il Festival di Sanremo 2024 sarà in onda dal 6 al 10 febbraio. Come lo scorso anno, anche quest’anno i vincitori di Sanremo Giovani dovranno presentare un brano inedito sul palco dell’Ariston. Tra le conferme vi è la serata dedicata alle Cover, cioè la sera i campioni in gara dovranno cantare un brano “tratto dal repertorio italiano ed internazionale, la cui pubblicazione sia avvenuta entro la data del 31 dicembre 2023 compresa”. Per chi, come Renga e Nek che saranno in gara insieme, già formano un sodalizio artistico, viene data la possibilità di “non avvalersi della presenza dell’artista Ospite”.

Un cambiamento avviene anche durante la seconda e la terza serata, dove si alternano due gruppi da 15 concorrenti in gara. Infatti, il regolamento chiarisce che sia nel corso della seconda che della terza serata, i 15 artisti la cui esibizione non è prevista parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per presentare ognuno l’esibizione di un altro tra i 15 artisti impegnati in gara in serata. L’associazione tra gli artisti “presentatori” e gli artisti interpreti durante le due serate avverrà con un sorteggio pubblico, che avrà luogo durante le conferenze stampa previste nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio 2024.

Un’altra modifica, annunciata da Amadeus, riguarda la classifica generale che viene letta sul palco dell’Ariston: durante le prime quattro serate, vengono svelate solo le prime 5/10 posizioni della classifica al pubblico, mentre durante l’ultima serata viene mostrata l’intera classifica finale composta da 30 cantanti.

Le giurie e il televoto: come cambia senza la demoscopica

Cambia tanto dal punto di vista del sistema di voto e dalla ripartizione delle giurie, soprattutto con la scomparsa della giuria demoscopica. Le canzoni in gara sono giudicate dal pubblico a casa attraverso il consolidato sistema del televoto, dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria della radio. Nella prima serata sarà proprio la giuria della sala stampa, tv e web che effettuerà la votazione, mentre dalla seconda voteranno, con una partizione del 50% sul voto finale sia la giuria della sala stampa, tv e web che il pubblico attraverso il televoto. Nella terza serata il voto sarà affidato per il 50% al televoto e per l’altro 50% alla giuria della radio. Nella quarta serata, la votazione sarà divisa in tre parti: il 34% al televoto, il 33% alla giuria della sala stampa, tv e web e il 33% alla giuria della radio, mentre nella quinta serata i 30 campioni saranno giudicati solo dal televoto che andrà a sommarsi alle precedenti classifiche. Al termine della quinta serata per decretare il vincitore del 74° Festival di Sanremo tra i 5 finalisti, ci sarà una nuova votazione così divisa: il 34% al televoto, il 33% alla giuria della sala stampa, tv e web e il 33% alla giuria della radio.