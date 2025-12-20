 Santa Flavia, appartamento a fuoco: in salvo gli occupanti
Santa Flavia, appartamento a fuoco: in salvo gli occupanti

I vigili del fuoco sono intervenuti per la bonifica e salvare il cane che era all'interno
NEL PALERMITANO
di
1 min di lettura

SANTA FLAVIA (PALERMO) – Paura a Santa Flavia, comune alle porte di Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti, alle 8.30 circa, in via Tarantino per un incendio appartamento in una palazzina di tre elevazioni fuori terra.

L’incendio si è sviluppato nell’appartamento sito al primo piano. Gli occupanti, una famiglia di quattro persone, si sono messi in salvo autonomamente.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per mettere in salvo il cane della famiglia e per le operazioni di spegnimento.

Sono in corso le operazioni di bonifica. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto personale del 118, dei CC e della polizia municipale di Santa Flavia.

