Santa Rosalia, ok del Comune a tre progetti: 40 artisti alla “acchianata”

La giunta finanzia le iniziative in vista del 4 settembre

1' DI LETTURA

PALERMO – Tre progetti culturali per “accompagnare” i fedeli che nei primi giorni di settembre saliranno su monte Pellegrino per festeggiare santa Rosalia. La giunta comunale di Palermo, guidata da Roberto Lagalla, ha approvato le proposte di alcune associazioni culturali in vista delle celebrazioni per la festa liturgica della patrona della città: nel 2024 si terrà il 400esimo festino e la tradizionale “acchianata”, fissata per la sera di domenica 3 settembre, sarà un evento che avvierà l’anno rosaliano voluto dall’arcivescovo Corrado Lorefice.

I progetti sono tre e in totale costeranno poco più di 100 mila euro. Le fetta più grande, 88 mila, andrà alla cooperativa “Le Baccanti” (con la collaborazione dell’associazione “Kleis”) che ha proposto uno spettacolo itinerante durante la salita al santuario: 13 performance in quattro tappe con il coinvolgimento di 40 artisti tra musicisti, cantanti e attori tra cui Sara Cappello, Antonio Greco, Valentina Cucina e Alfredo Anelli.

Dal 2 al 4 settembre, invece, si terrà “il festinello 2023” con bande musicali, luminarie e canti popolari ; costo 7 mila euro che prevedono cinque esibizioni della banda, un “cunto” e una parata di 10 paladini che sfilerà per le vie del centro. La sera di lunedì 4 settembre l’associazione “Kleis” metterà in scena “Il cunto di santa Rosalia” a piazza Pretoria (5 mile euro più iva) con Salvo Piparo e Roro Quattrocchi, nell’ambito della rassegna Aedi Off giunta alla sua quarta edizione. Musiche di Michele Piccione.

Positivo il parere della Ragioneria generale che non ha però mancato di ricordare “l’obbligo del principio di rotazione” e di sottolineare l’opportunità di far decorrere, anche con un anno di anticipo, la misura del piano di riequilibrio che impone di verificare la “regolare posizione rispetto ai tributi locali e alle sanzioni amministrative per l’accesso a tutti i servizi erogati dal Comune”.