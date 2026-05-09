Santa Venerina, l’incendio dell’auto dei vigili: Cosedil accanto al Comune

Le parole dell'azienda e del suo fondatore Andrea Vecchio (nella foto)

CATANIA – Andrea Vecchio e la Cosedil Spa, da lui fondata, esprimono “solidarietà al sindaco di Santa Venerina, Santo Raciti, ed a tutta la comunità per il vile gesto subito dal Corpo della polizia locale”. Nella notte un incendio ha distrutto un’auto della polizia municipale della cittadina catanese.

Auto dei vigili in fiamme, “atto vigliacco”

“Dare fuoco all’auto dei vigili urbani, non è solo un vigliacco atto vandalico, ma rappresenta il tentativo di colpire il baluardo alla legalità che le istituzioni territoriali cercano di garantire ogni giorno fra molte difficoltà – si legge in una nota di Vecchio e della Cosedil -. Per questa ragione, con la consapevolezza delle problematiche finanziarie che attanagliano da decenni il Comune nel quale il nostro gruppo ha le proprie radici, la Cosedil ha già dato la propria disponibilità al sindaco a contribuire alla sostituzione dell’auto andata a fuoco”.

“Siamo sicuri che, a prescindere dall’origine del gesto, le forze dell’ordine sapranno dare una pronta ed adeguata risposta a questo inaccettabile atto intimidatorio”, conclude la nota diffusa dopo l’incendio dell’auto della polizia municipale di Santa Venerina.