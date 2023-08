Catania, Sant’Agata d’estate: cosa c’è da sapere

Ritorna la celebrazione estiva per il rientro delle reliquie della Santa Patrona in città. Maxischermo e tutte le info per seguire la funzione.

CATANIA – 17 agosto, data cara ai catanesi per il ritorno di una delle celebrazioni religiose più attese: Sant’Agata estiva. No, non si tratta di una svista, ma della funzione in ricordo del rientro in patria delle reliquie della Santa Patrona.

La storia della celebrazione estiva

Le reliquie della Santa, infatti, furono trafugate a Costantinopoli nel 1040 dal generale bizantino Giorgio Maniace. Era il 17 agosto 1126 quando due soldati (forse francesi), Giliberto e Goselino, le riconsegnarono al Vescovo Maurizio nel Castello di Aci.

Il popolo catanese, svegliato durante la notte da uno scampanio a festa, si riversò nel quartiere di Ognina così come si trovava, anche a piedi nudi e in camicia da notte (da cui deriva l’usanza di indossare il “sacco” durante le celebrazioni agatine a febbraio) per accogliere le reliquie finalmente recuperate.

Così, Il 17 agosto 1126, le reliquie rientrarono nel Duomo di Catania e da quel momento ogni anno si celebra la commemorazione del rientro in città .

Sant’Agata estiva: il programma della funzione

La sera di domenica 13 agosto il Velo di Sant’Agata sarà traslato a Mompileri, al santuario della Madonna della Sciara, in occasione del giubileo centenario della sua erezione. Le celebrazioni agatine si svolgeranno come di consueto dal 16 agosto con l’ esposizione del Velo di Sant’Agata nella Basilica Cattedrale di Catania per l’intera giornata, la Messa e la processione serale. Il 17 agosto, memoria dell’897esimo anniversario del ritorno in patria delle reliquie da Costantinopoli, verranno esposti il Busto e le reliquie della Santa Patrona dalle 8:00 del mattino. Ci saranno messe, confessioni e benedizioni per l’intera giornata (alle ore 7:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00).

Novità del 2023: le processioni saranno animate con preghiere, canti ed invocazioni attraverso impianto di amplificazione per tutto il tragitto. Un maxi schermo sarà in piazza Duomo per dare ai fedeli maggiore possibilità di partecipazione.

-IL PROGRAMMA DETTAGLIATO –

Giovedì 17 agosto – Memoria dell’897° anniversario del ritorno in patria delle reliquie di

Sant’Agata da Costantinopoli

Ore 08,00: Apertura del sacello e traslazione all’altare maggiore delle reliquie di Sant’Agata.

I fedeli saranno ammessi alla venerazione delle reliquie della Santa Patrona dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso la cappella di S. Agata.

Ore 10,00: Santa Messa presieduta da S. E. R. Mons. Luigi Roberto Cona, Nunzio Apostolico in

El Salvador

Ore 18,00: Recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario”.

Ore 19,00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. R. Mons. Arcivescovo,

concelebrata dal rev. Capitolo della Cattedrale e della Collegiata e dai presbiteri della Città.

Ore 20,30: Processione con le Reliquie della Santa Patrona col seguente itinerario: piazza

Duomo, Porta Uzeda, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido, omaggio delle persone

diversamente abili, via Vitt. Emanuele, piazza Duomo.